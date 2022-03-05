В субботу, 5 марта, в Запорожской области кадыровцы на танке обстреляли автомобиль Укрпочты и переехали его, сообщила Запорожская облгосадминистрация (ОГА).

В тот день работники Укрпочты развозили пенсии и почту по маршруту, который проходит через населенные пункты Орехово, Омельник, Егоровка и Новоселовка.

"По дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка навстречу гражданской машине выехал танк. Водитель автомобиля взял немного вправо, чтобы пропустить военную технику, но в ответ кадыровцы открыли огонь по гражданскому автомобилю, а затем наехали на него", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разбитая машина с телами погибших сотрудников Укрпочты осталась стоять в поле. Эвакуация тел погибших на данное время невозможна в связи с проведением боевых действий в этой местности.