Украинский министр обороны Алексей Резников заявляет, что российские войска сосредотачивают силы для новой волны атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. Об этом он написал в Facebook.

По словам министра, российские войска пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. "В первую очередь - на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. Не теряем бдительность! Российские войска везде получат жесткий отпор", - подчеркнул Резников.

Также он отметил, что российская армия пытается задушить город Мариуполь гуманитарным кризисом.

Министр заверил, что украинские войска вернут контроль над потерянными городами и селами: "Херсон, Каховка, Мелитополь, Бердянск и Геническ показали, что противнику лучше убраться, пока не поздно".