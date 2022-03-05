Война в Украине: Гаагский суд начинает разбирательство

Первое заседание Международного уголовного суда в Гааге по делу вторжения России в Украину состоится сегодня, 7 марта. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает УНН.

Основной целью является необходимость наметить дальнейшие шаги по фиксации, оценке и расследованию преступлений, а также подготовка непосредственно к судебному заседанию.

Как отметил Вениславский, "результат мы получим в течение нескольких месяцев, года, а то и нескольких лет, ведь это очень тщательная деятельность. Но мы получим результат в виде конкретных приговоров суда - Международного уголовного суда в отношении военных преступников России".

РИА Новости передает, что 7 марта свои аргументы представит украинская сторона, восьмого — российская.