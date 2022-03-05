Минобороны России об уничтоженных военных объектах Украины

Всего за время специальной операции уничтожено 2 396 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего за время операции уничтожено 2 396 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них - 82 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук-М1" и "Оса", а также 76 радиолокационных станций", - цитирует Конашенкова ТАСС.

По его словам, вчера вечером истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты еще три Су-27 Военно-воздушных сил Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе Bayraktar TB-2.

Официальный представитель Минобороны РФ сообщил также, что бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС РФ поражены три зенитных ракетных комплекса "Бук-М1" и две радиолокационные станции ВСУ.