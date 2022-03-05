30 вертолетов, живая сила: украинские военные уничтожили российскую авиабазу

В ночь с 6 на 7 марта украинские военные разбили аэродром Чернобаевка возле Херсона. Уничтожен российский авиапарк, передает УНИАН со ссылкой на Командование морской пехоты.

"Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что за прошедшие сутки на подступах к Николаеву уничтожено 3 российские колонны. Украинские военные захватили трофеи - большое количество боекомплектов, колесную технику, 7 единиц гаубиц Д-20.

27 февраля Минобороны РФ объявляло о захвате аэродрома Чернобаевка.