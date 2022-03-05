Миссия ОБСЕ окончательно уходит из Украины

Все сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Украины, говорится в сообщении организации.



"Процесс временной эвакуации всех международных членов миссии почти завершен. Последняя группа — глава миссии и высшее руководство — теперь покинет Украину", — говорится в сообщении, которое цитирует Русская служба BBC.

Члены миссии уже покинули Краматорск и Северодонецк. Временно откладывается только эвакуация сотрудников из Мариуполя, где ранее из-за обстрела был поврежден офис миссии.

Миссия ОБСЕ начала работу в Украине в марте 2014 года, чтобы, как говорят в организации, "беспристрастно и объективно наблюдать за ситуацией в Украине и отчитываться по ней, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта".