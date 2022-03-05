В Армении заявили, что мирное соглашение с Азербайджаном является приоритетом

Правительство Армении считает приоритетным вопрос подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Ваан Унанян.

"Правительство Армении приняло стратегию открытия эры мирного развития для Армении, и естественно, что оно готово предпринять шаги в этом направлении. Что касается подписания конкретного мирного договора, то на самом высоком уровне неоднократно заявлялось, что это один из приоритетов повестки правительства", - сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что между Арменией и Азербайджаном должен быть подписан мирный договор, но до этого документ должен быть сформулирован в результате переговоров. Он отмечал, что «эти переговоры должны состояться, и Армения к ним готова».