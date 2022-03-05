Ильхам Алиев: Баку готов начать с Ереваном переговоры о мирном договоре

«Азербайджан - сторонник мира. Мы готовы начать переговоры о мирном соглашении с Арменией на основе основополагающих принципов международного права, таких как территориальная целостность, суверенитет и неприкосновенность международно признанных границ. Подчеркивая важность демонстрации Арменией конструктивной позиции в этом вопросе, надеемся, что Франция поддержит мирную повестку дня в регионе». Об этом в понедельник заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем поздравительном послании президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Текст документа размещен на сайте главы азербайджанского государства.

В настоящее время основной задачей, стоящей перед Азербайджаном, является восстановление территорий, полностью разрушенных в результате многолетней оккупации, отметил глава азербайджанского государства.

Ильхам Алиев высоко оценил поддержку Франции в деле разминирования освобожденных территорий и внимание к судьбе азербайджанцев, пропавших без вести в ходе первой Карабахской войны. «Мы высоко ценим оказанную Францией поддержку процесса разминирования наших освобожденных территорий. В то же время мы приветствуем внимание вашей страны к выяснению судьбы около 4 тысяч наших соотечественников, пропавших без вести в ходе армяно-азербайджанского конфликта», - написал президент Азербайджана.

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан, где исторически жили вместе и в согласии народы различных цивилизаций, культур и религий, является государством, проводящим независимую политику, основанную на волеизъявлении и интересах народа.

Глава государства подчеркнул, что, положив конец оккупации Арменией своих исторических и древних земель, Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность, выполнив резолюции Совета Безопасности ООН. «Окончание тридцатилетней агрессии создало возможности для сотрудничества в регионе в соответствии с новой геополитической реальностью. В связи с этим открытие транспортно-коммуникационных линий сулит нашему региону большие экономические перспективы», - считает глава азербайджанского государства.

И.Алиев полагает, что встреча в четырехстороннем формате и переговоры, инициированные Францией как действующим председателем ЕС, предоставили благоприятную возможность для укрепления доверия в регионе и обеспечения прочного мира и стабильности.