В Украине ответили на информацию в российских СМИ по «американским военно-биологическим программам»

В частности, опровергается дезинформация об «уничтожении особо опасных патогенов» в Полтавском и Харьковском центрах контроля и профилактики заболеваний.

Министерство здравоохранения опровергает распространенную в российских СМИ информацию о якобы «экстренной зачистке следов военно-биологической программы, финансируемой за средства Минобороны США». Об этом сообщает сайт Минздрава Украины.

«В очередной раз подчеркиваем, что на территории Украины нет «американских лабораторий». Все существующие в Украине лабораторные способности выполняют единую общую цель - индикация и идентификация возбудителей инфекционных болезней, имеющих значительный эпидемический потенциал и/или международное значение и подпадающих под регуляцию международных медико-санитарных правил», - утверждают в украинском Минздраве.

Также Министерство здравоохранения Украины обращает внимание на то, что в обнародованных документах нет ни одного особоопасного штамма, о которых так активно рассказывают СМИ РФ.