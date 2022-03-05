Европа готовит новые секретные санкции против России

Евросоюз прорабатывает дополнительные варианты санкций против России из-за ситуации в Украине, заявил в эфире телеканала BFM глава министерства экономики Франции Брюно Ле Мэр.

«Стоит ли идти дальше? Все опции на столе. Я не буду сейчас называть возможные варианты и предпочту сохранить наши намерения в тайне, чтобы гарантировать эффективность этих экономических мер», — приводит слова министра ТАСС.

Он заявил об эффективности и беспрецедентности введенных санкций и подчеркнул, что у Евросоюза еще остается «пространство для маневра»: «Мы работаем нам этим с другими министрами финансов (Евросоюза). 10-11 марта состоится саммит глав государств (ЕС) под председательством (президента Франции) Эммануэля Макрона. Этот саммит также будет поводом рассмотреть варианты».