Свыше 11 тысяч погибших и 46 сбитых самолетов: ВСУ о потерях российских войск на 7 марта
За 11 дней войны русские войска потеряли более 11 тыс. личного состава, 290 танков и почти 1000 боевых бронированных машин. Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
«Потери врага за 11 дней войны. Стоит сказать, что это огромные потери для такого периода войны. Просто посмотрите на эти цифры и поймите, как мощно наша армия их уничтожает. Да, это не секрет, что у врага было количественное преимущество, но оно полностью нивелируется украинским сопротивлением и украинским единством», - подчеркнула она.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 7 марта ориентировочно составили: личного состава - более 11 тыс. человек, танков - 290 единиц, боевых бронированных машин ‒ 999, артиллерийских систем - 117, ракетных систем залпового огня - 50, средств ПВО - 23, самолетов - 46, вертолетов - 68, автомобильной техники - 454, кораблей/катеров - 3, цистерн с ГСМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.
«Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий», - добавила Маляр.