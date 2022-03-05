За 11 дней войны русские войска потеряли более 11 тыс. личного состава, 290 танков и почти 1000 боевых бронированных машин. Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Потери врага за 11 дней войны. Стоит сказать, что это огромные потери для такого периода войны. Просто посмотрите на эти цифры и поймите, как мощно наша армия их уничтожает. Да, это не секрет, что у врага было количественное преимущество, но оно полностью нивелируется украинским сопротивлением и украинским единством», - подчеркнула она.