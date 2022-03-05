Падение рубля продолжается: побит очередной рекорд

Рубль в ходе валютных торгов на рынке Forex слабеет к доллару и евро. Доллар и евро торговались на исторических максимумах, свидетельствуют данные Forex.

По данным на 11:16 мск, доллар на Forex находился на уровне 137,85 рубля. В 11:52 мск евро на Forex находился на уровне 147,51 рубля. Таким образом, рубль ускорил свое падение до исторических минимумов.

По данным на 12:51 мск, доллар на Forex составлял 131,25 рубля (+7,77%), евро на Forex находился на уровне 143,3 рубля (+25,72%).