Зеленский просит Запад принять решение

Президент Украины Владимир Зеленский призывает страны мира принять решение: закрыть небо над Украиной или предоставить свою силу или оружие и тем самым помочь не только стране, но и себе. Об этом он заявил в своем видеообращении.

«Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы обезопасить небо над Украиной? Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения. Очистка неба. Или силой, которая у вас есть. Или вы передадите нам боевые самолеты и средства противовоздушной обороны, которые дадут нам нужную силу. Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине. А себе. Чтобы доказать – человечность победит. Как можно скорее», - сказал Зеленский.