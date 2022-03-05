Закир Гасанов приказал незамедлительно реагировать на армянские провокации

В совещании приняли участие заместители министра, командиры войск, начальники главных управлений служб министерства. Командиры воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях Азербайджана, а также другие высокопоставленные офицеры армии подключились к совещанию посредством видеосвязи.

В понедельник, 7 марта, в Центральном командном пункте под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Анализируя ситуацию на азербайджано-армянской государственной границе и на территориях Азербайджана, где временно находится российский миротворческий контингент, глава оборонного ведомства дал поручения по немедленному адекватному реагированию на возможные провокации против азербайджанских подразделений.

Положительно оценив проведенные в войсках учения и подготовительные курсы, министр дал соответствующие указания по дальнейшему повышению боеспособности подразделений, совершенствованию знаний и умений командного состава, изучению возможностей принятого на вооружение оружия и техники, а также по проведению учений в ночное и дневное время в соответствии с реальными боевыми условиями.

В соответствии с указаниями президента Ильхама Алиева Закир Гасанов поручил ускорить применение модели ВС Турции в азербайджанской армии, в том числе в области военного образования.

Была подчеркнута важность улучшения материально-технического и медицинского обеспечения подразделений, условий службы личного состава, а также своевременного обеспечения военнослужащих теплой одеждой и питанием.

Министр также отметил важность соблюдения правил безопасности, организации службы войск в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, очистки территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, улучшения военной инфраструктуры и постоянного поддержания в рабочем состоянии дорог в горных районах.

Закир Гасанов дал конкретные поручения по планомерному ведению воспитательной работы, дальнейшему усилению идеологической работы и поддержанию морально-психологического состояния войск для их постоянной готовности к выполнению боевых задач.