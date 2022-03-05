Кличко: под Киевом ожесточенные бои
Под Киевом идут ожесточенные бои, в частности российские войска уничтожают города Киевской области – Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень и целенаправленно убивают мирных жителей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Кличко отметил, что из Киева отправляется гуманитарная помощь в другие города Украины: "Киев отправил гуманитарную помощь в Чернигов. Пытаемся доставить в Бучу и Гостомель. Формируем гуманитарные грузы на некоторые другие города. Столица готовится к обороне. Прошу всех киевлян сохранять выдержку. Находиться дома или – при сигнале тревоги – в укрытиях. Киев будет стоять! Будет защищаться! Вместе выстоим! Слава Украине!".