Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 15:04

Дискуссия в Америке о запрете экспорта российской нефти началась сразу после того, как московские стратеги объявили войну Украине, назвав ее «специальной военной операцией». Как с сарказмом сказал один из литовских парламентариев, в ответ Запад начал «специальную финансовую операцию» против России. Ее элементы хорошо известны: отключение России от системы межбанковского обмена данных SWIFT, заморозка многомиллиардных средств Центрального банка и многое другое. Единственным оружием, которое США и страны Западной Европы еще не пустили в ход, является нефтяной экспорт из России.

Инициаторами запрета на поставки российской нефти выступили американские конгрессмены из обеих партий. Еще каких-то три-четыре дня назад этот призыв из Капитолия не получал достаточной поддержки Белого дома. Экономисты Байдена сомневались в том, что эта мера нанесет серьезный ущерб российской экономике. Но главный резон был другой - не ударит ли такой запрет по самой американской экономике? По данным Reuters, CША получают из России ежемесячно 20,4 миллиона баррелей нефти, что составляет 8 процентов всего ее нефтяного импорта. И запрет на нее может серьезно повысить цены на бензин. Для Америки цена на бензин всегда была серьезным политическим вопросом. Американцы - самые крупные потребители бензина в мире благодаря своей любви к мощным внедорожникам и длинным расстояниям в стране. Сейчас средняя стоимость галлона бензина в стране (3,78 литра) достигла 4 долларов, это самая высокая цена с 2008 года. Байден и его команда не без оснований опасаются, что наряду с высокой инфляцией растущие переживания граждан у бензоколонок обернутся против демократов на промежуточных ноябрьских выборах в Конгресс. И тем не менее, ситуация поворачивается в сторону принятия запрета на экспорт российской нефти из-за продолжающейся войны в Украине. Как объявил в минувшее воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен, Белый дом начал согласовывать с ведущими комитетами Конгресса их план запрета экспорта российской нефти, а США обсуждают ту же тему с ее союзниками в Западной Европе.

Как пишут американские СМИ, европейцы, в значительной степени зависящие от поставок российских нефти и газа, в последние 24 часа «стали более восприимчивыми» к введению такого запрета. Одновременно Блинкен, главный переговорщик с союзниками по вопросу санкций против России, говорит о необходимости держать глобальные поставки нефти под контролем. Как пишет Washington Post, Байден распорядился высвободить 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва страны. Только эта мера позволит в течение 150 дней нейтрализовать повышение цен на нефть. Международное энергетическое агентство также объявило, что его страны-члены, в том числе США и Япония, согласились высвободить 60 миллионов баррелей нефти из чрезвычайных резервов, чтобы обеспечить стабильность нефтяных рынков в условиях вторжения России в Украину. Такой скоординированный выпуск нефтяных запасов, первый в своем роде с 2011 года, призван «послать единый и убедительный сигнал» глобальным рынкам о том, что не будет дефицита из-за отказа сотрудничества с Россией, говорится в пресс-релизе МЭА. Белый дом предпринимает и другие меры, чтобы лишить России нефтяных прибылей. Впервые за много лет делегация высокопоставленных политиков США посетила Венесуэлу. Детали переговоров держатся в секрете, но насколько можно понять, Николасу Мадуро было предложено отказаться от сотрудничества с Россией, а в обмен США снимут с Венесуэлы часть экономических санкций, в первую очередь касающихся запрета на продажу нефти на американский рынок.