Чавушоглу: В Анталье состоятся переговоры Лаврова и Кулебы

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что трехсторонняя встреча глав МИД Турции, России и Украины намечена на четверг, 10 марта, в Анталье. Об этом пишет cnnturk.com.

«Вчера наш президент поднял этот вопрос в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Лавров заявил, что готов принять участие в переговорах в Анталье. Кулеба также сообщил, что будет присутствовать на встрече. Оба министра захотели, чтобы я присутствовал на этой встрече. В четверг, 10 марта, надеюсь, мы проведем эту встречу в Анталье. Мы хотим, чтобы эта встреча стала поворотным моментом», - подчеркнул глава МИД Турции.