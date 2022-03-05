В боях под Киевом погиб экс-депутат Верховной Рады

В Пуще-Водице (историческая местность в Киеве) во время ожесточенного боя с российскими войсками погиб народный депутат Верховной Рады VIII созыва Александр Марченко. О его смерти сообщил Олег Тягнибок.

«В бою с оккупантами в Пуще-Водице погиб ветеран московско-украинской войны, офицер, народный депутат Украины VIII созыва от ВО «Свобода» Александр Марченко. Вечная память и слава Герою! Смерть врагам», - отметил Тягнибок.

Он также пообещал, что Украина отомстит за смерть Марченко.