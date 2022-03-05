Экономист Хестанов: Именно газ защищает Россию от серьезных санкций Европы

Идут двенадцатые сутки вторжения Россию в Украину. В воскресенье, 6 марта, в украинском городе Ирпень в результате обстрела со стороны российских войск погибли восемь жителей. Был нанесен ракетный удар по аэропорту в Виннице. Президент Украины в своем видеообращении заявил, что вследствие обстрелов аэропорт разрушен. В разных городах России 6 марта состоялись массовые акции протеста против войны в Украине, более пяти тысяч участников были задержаны. American Express вслед за Visa и Mastercard объявила об уходе из России. Президент Украины Владимир Зеленский несколькими днями ранее во время беседы по видеосвязи с группой американских сенаторов призвал ввести нефтяное эмбарго против России.

На вопрос, что опаснее для российской экономики, что больше повлияет на экономику и на население РФ – непосредственно санкции, то есть ограничения государств и Евросоюза, или уход компаний из-за токсичности российского рынка, экономист ответил, что "санкции пока не слишком сильно затронули основные источники поступления от экспорта, потому что российская экономика достаточно сильно огосударствленная – уровень присутствия государства в экономике достигает 70%, и один из основных источников дохода – это поступления от экспорта прежде всего углеводородов, металлов, продуктов нефтехимии, леса и так далее. Пока прямых запретов на приобретение российской продукции нет, хотя некоторые трейдеры активно избегают российских товаров в последнее время... В ближайшие недели и месяцы ситуация с российским экспортом так или иначе станет более понятна".

По словам Хестанова, "энергетический рынок специфичен тем, что он очень неэластичен на коротком временном горизонте, то есть большая часть энергетических проектов имеет срок реализации заметно больше года. Поэтому что-то изменить в течение года, наверное, вряд ли возможно... Если говорить о горизонте год-два, то можно довольно уверенно сказать, что быстро уйти от зависимости, прежде всего от российского газа, в меньшей степени от российской нефти, вряд ли удастся. А вот на горизонте три-пять лет – за это время вполне можно реализовать и трубопроводные проекты, и терминалы по приему сжиженного природного газа, и те же программы утепления жилья, что радикально сокращает затраты на отопление, – это вполне возможно. Поэтому на коротком промежутке, скорее всего, статус-кво сохранится, на длинном – вопросов больше, чем ответов".

Российский экономист считает, что до сих пор введенные санкции, "даже довольно жесткие, создавали неудобства, и создадут еще большие неудобства в будущем, но критичными они не являются. До тех пор, пока денежный поток от экспорта существенно не страдает, эффективность санкций не слишком высока".

Хестанов утверждает, что несмотря на то, что нефть гораздо важнее для бюджета, так как поступления от нее больше, "именно газ защищает сейчас Россию от серьезных санкций со стороны европейских стран, поскольку по историческим причинам 70-х годов XX века была построена в результате знаменитой сделки "газ-трубы" сеть магистральных трубопроводов – это прежде всего Ямал - Европа и Уренгой - Помары - Ужгород, которые до сих пор являются становым хребтом системы газоснабжения прежде всего в Восточной Европе. ...Как минимум год-два, может быть, три вряд ли европейские страны будут в состоянии ввести какие-то совсем уж жесткие санкции. А дальше – сейчас трудно строить прогнозы, потому что, к сожалению, для экономистов сейчас такое время, когда политики принимают решения, которые заставляют буквально радикально пересматривать все закономерности, к которым мы привыкли в последние годы, а то и десятилетия".