Венгрия запретила поставки оружия Украине через свою территорию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил об указе, запрещающем передавать с территории страны оружие Украине. Об этом он сообщил в Facebook.

"Это предупредительный сигнал о том, что военные действия все ближе и ближе подходят к территории Венгрии", – цитирует Орбана РБК-Украина.

Он оповестил о таком решении по результатам заседания оперативного штаба национальной безопасности. Орбан также спрогнозировал увеличение количества беженцев из Украины и дал задание готовиться помогать украинцам.

"Мы пытаемся остановить войну и дать старт переговорам, которые обеспечат мир", – добавил премьер.