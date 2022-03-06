Минобороны Азербайджана опровергает...

Ранее в понедельник армянские СМИ распространили информацию о якобы обстреле со стороны Азербайджана на границе с Нахчываном армянских позиций, в результате чего двое армянских военных получили ранения, один из них позже скончался.

Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением по этому поводу. В сообщении военного ведомства указывается, что информация о гибели одного и ранении другого военнослужащего Вооруженных сил Армении в результате якобы обстрела со стороны подразделений азербайджанской армии ложна и не соответствует действительности.

Целью армянской стороны в распространении подобной дезинформации является сокрытие недисциплинированности в своей армии и ее последствий. Подразделения азербайджанской армии продолжают свою работу по обеспечению стабильности в регионе и предотвращению возможных провокаций, отмечается в заявлении Минобороны Азербайджана.