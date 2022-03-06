Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявил, что аэропорт находится под контролем Украины. Ранее сегодня он сообщил, что на территории аэропорта были замечены российские военнослужащие.

«Аэропорт наш. Мы выбили. Устраиваемся там поудобнее.

Самолеты, правда, сейчас улететь не могут, но аэропорт наш, это точка.

(Русские военные – ред.) растерянные, маленькие ежики, бегают по кустам, не знают, что делать, сейчас мы их всех найдем», - заявил Ким.

Утром Ким сообщал, что российские военные обстреливают город.