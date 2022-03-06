И Баскова заочно арестовали в Украине
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что суд заочно арестовал народного артиста России Николая Баскова по делу о посягательстве на территориальную целостность страны.
"Ближе к делу, Николай Викторович Басков. С этого дня ваш процессуальный статус на территории государства Украина - подозреваемый. Иными словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы. Более того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришел к выводу о возможности удовлетворения запроса о вашем аресте. Своими действиями вы пропагандировали, оправдывали войну, пригласили смерть в Украину, и этот факт мы проигнорировать права не имеем", - написала Венедиктова в Facebook.
Ранее сообщалось, что украинский суд заочно арестовал Никиту Михалкова, Олега Газманова и Тину Канделаки.