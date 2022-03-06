Путин и Мишель обсудили ситуацию в Украине

Российский президент подчеркнул, что российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан.

Отмечается, что Путин и Мишель предметно обсудили гуманитарные аспекты текущей ситуации в Украине.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в котором изложил позицию Москвы в связи с боевыми действиями на территории Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

Также Владимир Путин заявил председателю Европейского совета, что основная угроза в Украине исходит от «националистов, которые используют тактику террористов, прикрываясь мирными жителями».

Он призвал Европейский Союз внести реальный вклад в спасение людей, оказать давление на Киев, заставить уважать гуманитарное право.

По словам Путина, Россия несколько раз объявляла «режим тишины» для эвакуации населения.

«Украинские нацбатальоны препятствуют этому, прибегая к насилию», - заявил российский лидер в беседе с Шарлем Мишелем.