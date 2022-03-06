Леонид Швец, автор haqqin.az 17:08

На двенадцатый день войны становится очевидным то, что подвергалось сомнению на начальном этапе: она будет носить затяжной характер. По крайней мере, сильно затяжной по сравнению с ожиданиями, которые высказывались многими внешними наблюдателями и основывались на переоценке возможностей российской армии и недооценке украинского сопротивления. Само обстоятельство, что Украина мужественно и весьма убедительно держится под ударами превосходящих сил российской армии и наносит ей невосполнимый урон, является фактором, который уже воспринимается как победа народа, подвергшегося агрессии.

По оценкам Пентагона, по Украине уже было выпущено 600 ракет, а в боях задействован почти весь накопленный перед вторжением потенциал, который сосредотачивали на границе. При этом российским войскам не удалось до сих пор овладеть ни одним крупным областным центром, а в захваченном Херсоне и других городах, оказавшихся в оккупации, каждый день проходят массовые демонстрации протеста под украинскими знаменами. Таким образом, не может идти речь ни о каком контроле завоеванных территорий, даже если со временем их удастся нарастить. По оценкам украинского Генштаба на 7 марта, Россия потеряла убитыми свыше 11 тысяч человек, 30-35 тысяч ранеными. Не меньше тысячи находятся в плену. Для группировки в 120 тысяч человек, зашедшей в Украину, это колоссальный ущерб. Российская армия несет огромные потери в технике, каждый день приходят сообщения о нескольких сбитых самолетах и вертолетах, причем все они подкреплены кадрами, снятыми с места события. Значительная часть брошенных танков, бронемашин, средств ПВО и другого вооружения переходит в руки Вооруженных сил Украины. Ходит шутка, что РФ вооружает Украину намного лучше, чем это делают ее западные партнеры. Ресурс России, конечно, огромен, но не бесконечен. Чего нельзя сказать о ресурсах сопротивления Украины, как внутренних, основанных на огромной убежденности в правоте своего дела, так и на внешних, когда помощь извне, пусть часто с запозданием, но идет во все возрастающих размерах. Эритрея, Беларусь, КНДР и Сирия, проголосовавшие в пользу России в ООН при обсуждении войны в Украине, не могут обеспечить Кремлю сколь-нибудь подобной поддержки.