Украина предъявит юридические претензии к Беларуси из-за российской спецоперации. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Безусловно, определенные юридические претензии к республике Беларусь будут. Тем не менее на сегодняшний день... республика Беларусь сама по себе как юридическое лицо воздерживается от активных действий против Украины, и это очень хорошо», - сказал Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной на ее канале в YouTube.

По его словам, президент Беларуси Александр Лукашенко понимает все юридические последствия такого шага и старается выдерживать нейтральную позицию.