Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон выступил за ужесточение санкций против России, например, в сфере деятельности банков или ограничения их доступа к системе SWIFT.

«Мы должны признать, что должны сделать больше в сфере санкций. Мы можем сделать больше, и должны сделать это», - заявил он в понедельник в эфире телеканала Sky News.