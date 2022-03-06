Борис Джонсон выступил за ужесточение санкций против России
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон выступил за ужесточение санкций против России, например, в сфере деятельности банков или ограничения их доступа к системе SWIFT.
«Мы должны признать, что должны сделать больше в сфере санкций. Мы можем сделать больше, и должны сделать это», - заявил он в понедельник в эфире телеканала Sky News.
«Мир может сделать больше в области [отключения от системы] SWIFT, в банковской сфере, нужно больше сделать в распространении санкций на физические лица», - сказал Джонсон.
Британский премьер заметил, что «это не должно превратиться в общее ощущение, что мы против россиян, что любой россиянин, который живет в Великобритании, любой россиянин, который вносит вклад в британское общество, должен быть под подозрением».