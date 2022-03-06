Boeing отказался от российского титана

Boeing прекратил закупку российского титана, поставщик которого числится в санкционном списке Запада, передает WSJ со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Boeing прекратил закупку российского титана после вторжения России в Украину. Компания также закрыла свои инженерные офисы в Москве и Киеве и перестала отправлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям», - говорится в сообщении.

В компании не сообщают, что собираются делать с совместным предприятием, где поставщиком титана выступает предприятие, возглавляемое генеральным директором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, который входит в санкционный список.