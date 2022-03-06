Boeing отказался от российского титана
Boeing прекратил закупку российского титана, поставщик которого числится в санкционном списке Запада, передает WSJ со ссылкой на пресс-релиз компании.
«Boeing прекратил закупку российского титана после вторжения России в Украину. Компания также закрыла свои инженерные офисы в Москве и Киеве и перестала отправлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям», - говорится в сообщении.
В компании не сообщают, что собираются делать с совместным предприятием, где поставщиком титана выступает предприятие, возглавляемое генеральным директором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, который входит в санкционный список.
По данным пресс-службы компании, Boeing получает около трети титана из России, а оставшуюся часть - из США, Японии, Китая и Казахстана.
«Наши запасы и разнообразие источников титана обеспечивают достаточное количество для производства самолетов, и мы будем продолжать делать правильные шаги для обеспечения долгосрочной непрерывности», – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что, как и другие аэрокосмические компании, Boeing в последние месяцы накапливал титан, отыскивая дополнительных поставщиков на случай, если Россия прекратит его поставки.