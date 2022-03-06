Минобороны Азербайджана о провокационном заявлении представителя Минобороны России

Ранее в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, рапортуя о доставленных в Украину гуманитарных грузах и проведенных гуманитарных акциях, позволил себя провокационные высказывания. Так, Мизинцев заявил, что для жителей Киевской и Запорожской областей «из Сирии доставлено 50 тонн продовольствия, а из Нагорного Карабах а 14 тонн предметов первой необходимости».

В заявлении азербайджанского военного ведомства говорится: «Использование Министерством обороны Российской Федерации термина «Нагорный Карабах» в контексте гуманитарной помощи, направляемой в Украину, недопустимо. На территории Азербайджанской Республики нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». Российская Федерация неоднократно заявляла о своей поддержке территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана. В то же время эта позиция была подтверждена в соответствующих документах, подписанных между двумя странами.

Вопреки официальной позиции Российской Федерации в официальных заявлениях Министерства обороны Российской Федерации и ранее под этим названием имелись в виду суверенные территории Азербайджана».