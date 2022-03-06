Украинский депутат: «Единственный выход для Зеленского избежать физического устранения – передать власть Януковичу»

Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен передать власть экс-президенту страны Виктору Януковичу, чтобы "избежать физического устранения". Об этом он написал на своем канале в Telegram.

«Единственным выходом для Зеленского избежать физического устранения - это передать власть ранее незаконно свергнутому путём государственного переворота - законно избранному президенту Украины Виктору Януковичу. Именно он имеет все юридические и легитимные права вести переговоры от лица Украины о достижении мира», - написал нардеп.