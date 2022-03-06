Суд в Гааге: Украина назвала основные требования к России

УНИАН передает, что первым требованием Зеркаль назвала немедленное прекращение военных действий Россией, которые она ведет на территории Украины с 24 февраля.

Член украинской делегации на слушаниях в Международном суде ООН по делу «геноцида» украинского народа Россией Елена Зеркаль назвала основные требования Украины к России.

«Российская Федерация немедленно обеспечивает, чтобы любые вооруженные силы или нерегулярные вооруженные формирования, которые могут направиться или поддерживаются ею, а также любые организации и лица, на которых она имеет влияние, не принимали никаких мер по содействию военным операциям с целью предотвращения или наказания Украины за совершение геноцида», - назвала Зеркаль еще одно требование.

Также Украина требует от РФ воздержаться от любых действий, которые могут усилить или расширить спор или сделать его более сложным для решения.

«Российская Федерация предоставляет суду отчет о мерах, предпринятых для выполнения приказа суда через неделю после такого приказа, а затем на регулярной основе, определяемой судом», - добавила Зеркаль.

Кроме того, предметом следующих слушаний должны стать вопросы репараций и компенсаций.