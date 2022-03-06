Кисида назвал Южные Курилы «исконными территориями» Японии
Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов «исконными территориями» страны, передает ТАСС. Об этом он заявил в ходе дебатов в парламенте страны.
«Подход Японии заключается в том, что мы считаем [южные Курильские острова] нашими исконными территориями, а также территориями, на которые распространяется суверенитет нашей страны», — сказал Кисида, отвечая на вопрос депутата о том, какими формулировками пользуется японское правительство.