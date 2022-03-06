Самолет Януковича прилетел из Москвы в Минск

Незадолго до сегодняшних переговоров украинской и российской делегаций в Беларуси в Минске приземлился самолет, которым ранее пользовался Виктор Янукович. О том, что частный самолет Dassault Falcon 900С с бортовым номером RA-09617 сел в аэропорту Минска, свидетельствуют данные с сайта мониторинга воздушных судов FlightRadar, пишет Эхо Кавказа.

Согласно этим данным, борт вылетел из аэропорта "Внуково" в Москве в 13:30 по киевскому времени и через час приземлился в аэропорту Минска.

Во времена президентства Януковича самолет имел бортовой номер UR-CRD и принадлежал украинской компании ООО "Центравиа", напоминает украинская служба "Радио Свобода".

По данным Flightradar24, с начала российского вторжения этот самолет несколько раз летал из Сочи в Москву и обратно.