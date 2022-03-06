Германия и Нидерланды не хотят видеть Украину в Евросоюзе

Несколько стран Европейского Союза выступили против того, чтобы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. В частности, против такой инициативы выступили Германия и Нидерланды, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что на этой неделе во Франции состоится саммит, на котором страны - участники Евросоюза обсудят запрос Украины.

«Власти Нидерландов и Германии призвали исполнительный орган ЕС высказать свое мнение о готовности Украины к процессу членства, прежде чем принимать политическое решение», - говорится в статье американского СМИ.