Украина заявила о поимке российского агента

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ, который продвигал в Украине идеи "русского мира", передает Interfax со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ в Telegram.

"Кроме того, он занимался поиском микробиологических лабораторий двойного назначения; сбором информации об общественно-политической ситуации в Украине; проведением информационных операций, выгодных агрессору", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агент работал под псевдонимом "Гелен". Его куратором выступал сотрудник ФСБ Щипицын Александр Вячеславович: "Это лицо имеет документы прикрытия на имя Шипулина Александра Владимировича и якобы работает в Казанском институте Евразийских и международных исследований".