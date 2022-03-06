Россия вербует сирийцев для участия в боевых действиях в Украине, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на четыре источника. Российские власти рассчитывают, что опыт ведения боевых действий в городских условиях, который есть у бойцов сил режима Асада, мог бы помочь при взятии Киева. Это может понадобиться в том случае, если бои начнутся внутри городских кварталов.

Пока неясно, сколько именно бойцов было завербовано, однако некоторые из них уже находятся в России и готовятся к отправке в Украину. По информации сирийского издания Deir Ezzor 24, российские власти предложили волонтерам $200-300 за «отправку в Украину и работу» в течение полугода.