Минобороны Азербайджана выступило с заявлением
Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением и опровергло дезинформацию армянской стороны.
Как сообщили haqqin.az в азербайджанском оборонном ведомстве, распространяемая в армянских СМИ информация о якобы стрельбе подразделениями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Пирляр Ходжалинского района Азербайджана, не соответствует действительности и носит провокационный характер.
Распространение подобных провокационных сообщений о деятельности подразделений азербайджанской армии совершенно безосновательно, отметили в Минобороны Азербайджана.