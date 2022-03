Грозев: Россия требует назначить премьером Украины Бойко

По данным главного расследователя Bellingcat Христо Грозева, на переговорах с Украиной Россия выдвигала три условия для прекращения вооруженного вторжения, в том числе назначение главой правительства нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко. Об этом он сообщил 7 марта в Twitter.

"Два человека, близких к российско-украинским переговорам (включая переговоры по неофициальным каналам), сказали мне, что Россия предлагала: 1. [Президент Владимир] Зеленский формально остается президентом, но Россия назначает Бойко премьер-министром. 2. Украина признает "ЛДНР" и Крым. 3. Никакого НАТО", – написал Грозев.

По его информации, "Зе сказал им категорическое нет".

Two persons close to the Russia-Ukraine negotiations (including back channel talks) tell me Russia proposed (1) Zelensky remains pro forma president but Russia appoints Boiko as PM, (2) Ukraine recognizes L/DNR and Crimea, (3) No NATO. Ze told them emphatically no.