Франция хочет положить конец конфликту в Украине, не становясь его участницей

Франция принимает дипломатические и экономические меры, чтобы добиться прекращения конфликта в Украине, однако не хочет становиться его участником и вступать в войну против России, сказал президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала LCI.

"Мы делаем все, чтобы обеспечить посредническую поддержку на переговорах между Украиной и Россией. Франция продолжит оказывать санкционное давление на российских руководителей и экономику России, поддерживать Украину. Мы хотим прекратить эту войну, не становясь воюющей стороной", - цитирует Макрона ТАСС.

По его словам, вводимые против России санкции – это реакция на украинские события, которая, впрочем, вовсе не означает, что Париж хочет войны с Москвой.