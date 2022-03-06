Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что заявку Украины на членство в Евросоюзе обсудят в ближайшие дни. Об этом он написал в Twitter.

"Солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС Украине непреклонны. В ближайшие дни мы обсудим заявку Украины на членство", – написал Мишель.