Заявку Украины на членство в Евросоюзе обсудят в ближайшие дни
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что заявку Украины на членство в Евросоюзе обсудят в ближайшие дни. Об этом он написал в Twitter.
"Солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС Украине непреклонны. В ближайшие дни мы обсудим заявку Украины на членство", – написал Мишель.
The EU’s solidarity, friendship and unprecedented assistance for #Ukraine are unwavering.— Charles Michel (@eucopresident) March 7, 2022
We will discuss Ukraine’s membership application in coming days.