Евросоюз, возможно, введет в отношении России запрет на импорт некоторых категорий товаров, такой же, какой уже введен в отношении Беларуси, сказал заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает Русская служба BBC.

"Экспортный контроль в настоящее время введен и для России, и для Беларуси. Для Беларуси введен ряд запретов на ввоз некоторых категорий товаров. Планируется распространить такие же запреты и на Россию", - сказал Домбровскис.

Какие российские товары попадут под эмбарго, он не уточнил.

Кроме того, по словам зампредседателя Еврокомиссии, "Большая семерка" - США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада – готовится отменить режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией и Беларусью, что позволит обложить импорт из этих стран дополнительными таможенными тарифами. "Канада уже объявила об этом, и в настоящее время ведется работа на уровне G7 и более широко по принятию такого решения. Это может стать вопросом ближайших дней", - сказал Домбровскис.