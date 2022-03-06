Вице-премьер Украины: российское руководство отказывается забирать тела погибших солдат

Российское руководство категорически отказывается забирать из Украины своих погибших военнослужащих, заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«Россияне отказываются даже вести переговоры по этой проблеме», - цитирует Верещук Интерфакс-Украина.

По ее словам, российские власти не хотят забирать тела погибших солдат, чтобы их матери, жены, дочери не узнали о настоящих масштабах военных действий и человеческих потерь.