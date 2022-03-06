Deloitte последней из «большой четверки» аудиторских компаний объявила об уходе из российского и белорусского рынков из-за военных действий на территории Украины, пишет Financial Times.

«Мы отделим нашу практику в России и Беларуси от глобальной сети фирм-членов. Deloitte больше не будет работать в России и Беларуси», - говорится в заявлении компании.

Компания добавила, что сотрудники в России и Беларуси не имеют права голоса в действиях своего правительства, поэтому будет поддерживать всех пострадавших, чтобы помочь им.

Напомним, что ранее российский рынок покинули аудиторские компании Ernst & Young, PwC и KPMG.