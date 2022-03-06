Песков, Симоньян, Соловьев в черном списке Канады

Власти Канады вводят санкции против еще 10 физических лиц из России из-за вторжения РФ в Украину. Об этом в понедельник сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Сегодня Канада объявляет о новых санкциях в отношении 10 человек, причастных к этому необоснованному вторжению. В список входят бывшие и нынешние высокопоставленные государственные чиновники, олигархи и сторонники российского руководства", - приводит ТАСС слова канадского премьера.

В сообщении, размещенном в понедельник на сайте канадского правительства, говорится, что власти Канады добавили в свои санкционные списки пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, телеведущего Владимира Соловьева, гендиректора Первого канала Константина Эрнста, бизнесмена Олега Дерипаску и еще пять человек.