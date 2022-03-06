Эрдоган допустил использование рубля в торговле с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о возможности использования российского рубля в торговле, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber.

"Появились подробности вчерашних переговоров президента Эрдогана с Путиным. Президент Эрдоган сказал, что Турция и Россия могут использовать доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле, а российский лидер в свою очередь даст указание об отправке 30 судов, груженных подсолнечным маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море", - передает телеканал.