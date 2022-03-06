Евросоюз начал процедуру рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдовы на присоединение к сообществу, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на французское председательство в ЕС.

По данным агентства, Еврокомиссия должна будет дать официальное заключение, после чего 27 членов ЕС решат, будет ли трем государствам предоставлен статус стран-кандидатов.

«В случае положительного решения стороны ожидают долгие и сложные переговоры», - пояснили в агентстве.