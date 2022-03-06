«Мы уже давно прошли точку невозврата»: Дерипаска призвал прекратить войну в Украине

Российский бизнесмен Олег Дерипаска выступил за прекращение военных действий в Украине. Бизнесмен отметил, что точка невозврата уже пройдена.

«Нам нужен мир как можно скорее, потому что мы уже давно прошли точку невозврата, - это второе, в чем я с ним согласен. Весь мир после этих событий будет другим, и Россия будет другой», - так прокомментировал российский бизнесмен выступление историка Юваля Ноя Харари, посвященное ситуации в Украине, пишет «Коммерсант».

Харари отметил, что «украинцы – очень реальная нация, они отчаянно независимы, не хотят быть частью России и будут сражаться изо всех сил».

«Я не во всем могу, конечно, согласиться... Но в одном я, да и многие, наверное, в России согласны: нам нужен мир», - заявил Олег Дерипаска.