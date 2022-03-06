Сегодня, 7 марта, в боях за Мариуполь морские пехотинцы и военнослужащие полка «Азов» уничтожили танковую роту российских войск, сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что российские войска в боях за Мариуполь несут колоссальные потери: «Сегодня морские пехотинцы и военнослужащие полка «Азов» уничтожили целую танковую роту противника, а также 6 боевых бронированных машин и около 40 российских военнослужащих».

Кроме того, в руки украинских войск попала документация с поименным списком личного состава подразделения и адресами их проживания.