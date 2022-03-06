Мурад Самедов, собкор 21:39

Полномасштабная война в Украине, вызвавшая массовый исход беженцев, может обернуться гуманитарной катастрофой также и для приграничных с Украиной стран, в которые рвутся десятки тысяч стариков, женщин и детей из охваченных войной украинских городов. Речь идет в том числе и об этнических азербайджанцах, покидающих охваченную пожаром войны страну. По предварительной информации, на сегодняшний день свыше 8 тысяч азербайджанцев покинули Украину. Сегодня, чтобы уехать из Украины в Румынию, Польшу и другие государства Евросоюза не нужна виза. Та же Германия обеспечивает всех прибывающих в страну беженцев из Украины социальными гарантиями на срок до трех лет.

Добраться до молдавской границы Покинув осажденный Харьков на эвакуационном поезде, организованном правительством Турции, репортерская группа haqqin.az, проделав по охваченной войной Украине свыше тысячи километров, оказалась в городе Тернополь, где было принято единственно приемлемое решение – продвигаться дальше в сторону украинско-молдавской границы, до небольшого украинского городка Сокиряны, где расположен пограничный переход в молдавскую Окницу. Чтобы проехать 270 километров, отделяющие Тернополь от Сокирян, нам понадобилось больше шести часов. Всему виной жуткое бездорожье украинской глубинки и десятки блокпостов, на которых всех, кто говорит по-русски, проверяли с особым пристрастием. Не секрет, что на западе Украины всегда не любили русский язык, предпочитая ему рiдну мову. Ну, а после вторжения, русский и вовсе воспринимается, как ненавистный язык оккупантов со всеми вытекающими последствиями. Немногословный и крепко сбитый таксист Володя, периодически нарушая напряженную тишину в машине, объяснял нам особенности жизни в Западной Украине. Особенно его раздражала российская пропаганда, связанная с именем Степана Бандеры.

«Они называют бандеровцев нацистами и насильниками. Но будь те на самом деле нацистами, стали бы они воевать против нацистской Германии? - возмущенно спрашивает Володя. – Будь они насильниками и убийцами, разве простой народ стал бы их столько лет поддерживать? Да, они действительно воевали с коммуняками до начала 60-х, но простые люди их поддерживали и несли им в леса продовольствие и табак…» На пограничном пункте Сокиряны – Окница было всего несколько человек, желавших перейти границу. Сонный украинский таможенник, повертев перед своим носом азербайджанские паспорта, почему-то решил допросить нас на украинском. Слушать ответы на русском он возмущенно отказался и потребовал, чтобы мы немедленно прекратили разговаривать на «языке оккупантов». Впрочем, английского языка, не говоря уже об азербайджанском, таможенник не знал вообще, а потому русский, как в старые советские времена, остался на короткое время языком межнационального общения. Рядом плакала молодая украинка – её мужа не пустили вместе с ней в Молдавию: согласно законам военного времени, всем гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну запрещено. С трудом сдерживая рыдания, девушка пыталась объяснить таможенникам, что муж болен и нуждается в срочном лечении, однако стражи границы были неумолимы…

Путь на Кишинев и бедственное положение в посольстве Азербайджана На молдавской стороне границы нас встречал сотрудник посольства Азербайджана по имени Чингиз. Он же довез нас до Окницы. Война в Украине нарушила привычный образ жизни этого небольшого даже по молдавским меркам городка с населением в семь тысяч человек. Молдавская церковь вместе с несколькими организациями волонтеров наладили систему приема беженцев с Украины, организовав горячее питание, а также транспорт, который бесплатно доставляет беженцев в Кишинев. Поскольку времени ждать автобус у нас не было, Чингиз с большим трудом нашел таксиста-цыгана по имени Вася, согласившегося за сто долларов отвезти азербайджанских журналистов в Кишинев. Усадив нас в такси, Чингиз попрощался, после чего отправился на другие пограничные переходы – на решение новых героических задач – встречать поток прибывающих из Украины азербайджанцев. Цыган Вася – фигура весьма колоритная. Всю дорогу Вася громко недоумевал, почему согласился отвезти нас за какие-то жалкие сто долларов, когда ему предлагали отвезти других пассажиров за 250 евро. Позднее, немного успокоившись, Вася сообщил нам, что любит Россию, не хочет вступления Молдавии в Евросоюз и категорически против объединения его страны с Румынией. «Я всю жизнь прожил в России. И торговал всем, на чем можно заработать. Европу я тоже объездил вдоль и поперек. Так вот, там такой жизни нет!..» - уверял нас таксист. На вопрос, почему так мало таксистов в Окнице, куда из Украины ежедневно прибывают сотни беженцев, Вася с загадочным видом ответил, что, мол, «так надо», прозрачно намекая, что цыгане этот вид бизнеса давно монополизировали. Расположенное в центре Кишинева здание посольства Азербайджана – одно из немногих архитектурных украшений молдавской столицы. Однако с начала войны дипломатическое представительство Азербайджана превратилось в перевалочный пункт по приему беженцев, которыми забиты все помещения.

В просторных и отапливаемых комнатах посольства наши дипломаты размещают женщин и детей, мужчины располагаются в подсобных помещениях. Откровенный разговор с послом Услышав о приезде азербайджанских журналистов, посол Гудси Османов вышел встретить нас лично, но в ту же минуту оказался в плотном кольце азербайджанских беженцев, засыпавших посла вопросами. «Азербайджанское государство никогда не бросает своих граждан! - устало с охрипшим голосом и, по-видимому, в сотый раз за день произнес Гудси Османов. – По поручению президента Ильхама Алиева из Румынии организованы рейсы в Баку. Самолетами мы отправляем только женщин и детей. Мужчины будут добираться на автобусах». После чего Османов отвел нас в единственную комнату посольства, не занятую беженцами – в свой кабинет. «Беженцы начали прибывать в посольство дней девять назад, - рассказал Гудси Османов. – Президент Ильхам Алиев дал поручение главе МИД Джейхуну Байрамову срочно организовать эвакуацию беженцев из Украины. Я по несколько раз в день созваниваюсь с нашим министром и докладываю о положении дел. Как вы знаете, из-за войны в Украине воздушное пространство Молдавии закрыто и все рейсы из аэропорта Кишинева отменены. А потому ближайший аэропорт, из которого наши граждане могут вылететь в Баку, находится в румынском городе Яссы. В день мы отправляем туда по три автобуса с женщинами и детьми…» Гудси Османов отметил, что у большинства наших земляков, прибывающих из Украины просрочены документы, и он специально ездил в Румынию, чтобы договариться с местными пограничниками не препятствовать эвакуации азербайджанских граждан. «Проблем реально очень много, но мы сумели четко наладить бесперебойный прием и отправку в Баку азербайджанских беженцев, - продолжал посол. – Трое моих сотрудников девятый день дежурят на границе с Украиной, принимая в круглосуточном режиме наших соотечественников. Только вчера на территории посольства было около тысячи человек. Все прибывающие размещаются в гостиницах или общежитиях Кишинева. Гудси Османов с сожалением отметил и негативные моменты, связанные, главным образом, с недисциплинированным поведением и постоянными претензиями прибывающих беженцев. Ежедневно посольство Азербайджана отправляет из Молдовы свыше 800 человек, однако прибывающих из охваченной огнем Украины беженцев на порядок больше.