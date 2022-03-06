В России предложили национализировать активы уходящих из страны компаний

Партия «Единая Россия» предлагает национализировать производства компаний, которые объявляют о закрытии производств в России во время «спецоперации в Украине», заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Он считает, что «такие действия западных компаний не что иное как предумышленное банкротство».

«Во всех случаях речь идет о чисто политическом решении. Цена которого - большое количество уволенных в одночасье российских рабочих. Не говоря уже о том, что такими действиями эти компании подрывают свою же экономику, действуют по принципу «пчелы против мёда», - сказал Турчак, слова которого приводит Интерфакс.

По его мнению, «Запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании». Турчак отметил, что предлагаемая национализация – «мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей – защитим».